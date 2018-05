Pablo Lunati, ex referí y confeso hincha de River, apuntó contra el entrenador del Xeneize por lo ocurrido. "Guillermo sigue diciendo que el penal con River (en la Supercopa Argentina) no fue. Tiene un corpiño en los ojos", lanzó el Loco en diálogo con Radio Rivadavia.

“Estoy recontra re podrido de ver al DT de Boca llorar. Yo lo invito a pelear. ¿Qué viene a decir ‘ustedes jugaron para River’? Los árbitros están cansados de Guillermo“, continuó el juez, que abandonó la práctica del oficio en 2016.

Pese a las críticas al Mellizo, Lunati salió en defensa de Fernando Gago. “Habrá sentido que le han faltado el respeto, no es de quejarse. Le creo a Gago que hubo algo que le molestó. No es de hacer esas cosas“, concluyó el ex hombre de negro.

