Luque, un campeón del mundo que vive horas críticas y lucha por su vida

El exfutbolista de 71 años tuvo los primeros síntomas el pasado 25 de diciembre y cuatro días más tarde lo diagnosticaron. En un principio no presentó complicaciones, pero en las últimas horas, según publicó el diario Los Andes y Sitio Andino, comenzó a sufrir una saturación de oxígeno muy baja, por lo que debió ser hospitalizado en cuidados intensivos.

El exjugador de Unión y de River, entre otros equipos, es paciente de riesgo por una obstrucción pulmonar. El hisopado se lo realizaron el 29 de diciembre cuando se presentó acompañado por su mujer y su hija para someterse al test. “Estoy bien, controlado con medicamentos por la obstrucción que tengo, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”, había bromeado en aquel entonces.