“Como estoy embarazada, sería ideal que pudiéramos coordinar para que vengan a casa. Aprovecharíamos, además, para que mi pareja se la coloquen, si es posible”, relata la China, para luego adjuntar el pedido médico de las vacunas.

Tras esto, el periodista chimentero fue por más y aseguró que la ex Casi Ángeles transita el quinto mes de embarazo, y que la pareja está esperando un varón. Además, y como un detalle no menor, Lussich mencionó que la modelo no se muestra tanto en redes sociales.

-> Botinera y embarazo

En tanto, el periodista también confirmó que otro personaje del país está en la dulce: el futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quien recientemente blanqueó su noviazgo con la modela brasileña Natalia Borges (expareja de un amigo del Pocho, Lorenzo Tonetti).

La novedad llegó a raíz de una publicación de la joven en la red social Instagram, en la que dejó un mensaje encriptado. “Dios no escribe el momento, lo hace cuando lo tiene que hacer”. Hasta ahí nada extravagante, pero esas palabras estuvieron acompañadas de un emoji de un bebé y encima Lavezzi le puso like.

La segunda pista que disipó las dudas se trató de una foto de perfil, en que se ve la pancita, y que encima está acoplada con una segunda imagen que hace zoom en el abdomen. En ese posteo, la brasileña puso: “Me di cuenta que la simplicidad es siempre la parte más bella”.

