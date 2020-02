La China Suárez enfurecida por los rumores de embarazo

Embed

“Soy frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, no tengo ganas de decir nada”, afirmó China Suárez “Soy frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, no tengo ganas de decir nada”.

Enojada

Luego, sincera, mostró su molestia por la confirmación del embarazo que comenzó a dar que hablar en todos los medios, en Srgentina y en Chile. Pero de todas maneras la actriz nunca salió a negar el rumor. "Uno se cansa la verdad, es que pasa eso. Hablan, hablan, confirman y debaten, y después uno tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, entonces no tengo ganas de decir nada", expresó la pareja de Benjamín Vicuña de forma contundente.

"Hay una cosa constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué", concluyó.

Por otro lado, luego de que se confirmara que Argentina, tierra de amor y venganza tendrá su segunda temporada, la China expresó su deseo de volver con su personaje, La Polaca: "Sí o sí voy a estar, no me importa. Soy pésima negociando", aclaró.

