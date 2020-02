Embed

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) salio al cruce de la Corte Suprema y a través de las redes sociales publicó una aclaración respecto a la medida que había tomado el máximo tribunal en la que afirmá que: “Argentina NO ESTÁ en situación de brote epidémico por coronavirus por lo cual estas indicaciones no tienen base en evidencia epidemiológica local”, detalló la SADI y agregó: “Por coronavirus deben seguirse las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación”.

Por otro lado, desde SADI dieron una serie de recomendaciones para la poblacion como, "el lavado frecuente de manos, el cuidado al toser (usar pañuelos descartables o el codo), y la vacunación para gripe y neumonia de las personas con factor de riesgo.

El medico infectólogo, miembro de SADI, Ricardo Teijeiro aclaró que: Desde la SADI ya habían remarcado a principios de febrero que “en Argentina, incluso en América Latina, no se ha confirmado ningún caso de 2019-nCoV hasta la fecha”. “¿Qué prevención estamos promoviendo si no tenemos la enfermedad en el país? El día que exista un caso concreto, se dispondrán las medidas necesarias, pero con el barbijo no estamos tomando una medida de prevención, estamos malgastando un recurso valioso”.

