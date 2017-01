Ma' quÃ© Torito, Â¡Torazo! EspaÃ±ol ya estÃ¡ entre los 5 mejores del TFB

Neuquén

El estreno 2017 fue el ideal para Centro Español de Plottier. Con el triunfo del viernes en La Caldera en el clásico ante Independiente por 69 a 62, estiró a seis la racha de victorias en la División Oeste del Torneo Federal de Básquetbol, que, además, ubica al conjunto de Mauricio Santángelo entre los cinco equipos con mejor récord en el país, producto de 10 triunfos y tres derrotas, estadística que lidera Talleres de Tafí Viejo con un contundente 13-0.

El Torito podrá prolongar esta racha y seguir alimentando este promedio en las próximas semanas, cuando le toque una seguidilla de partidos en casa.

Español volverá a presentarse este miércoles a las 21:30 en El Templo ante el líder Pérfora (que también este entre los cinco mejores promedios) para luego continuar la seguidilla de encuentros en Plottier ante Rivadavia (10/02), Anzorena (17/02),Unión de Mar del Plata (24/02) y Villa Mitre de Bahía Blanca (26/02), en los interzonales, y frente al Rojo el 3 de marzo.

Juan Ignacio Bellozas, con 14 puntos, 10 rebotes y cuatro recuperos, fue la figura en el equipo de Mauricio Santángelo, que suma 23 puntos, uno menos que Rivadavia, el líder, que tiene un partido más jugado.

Agustín Llanán (11) y Marcelo Piuma (16) -apareció en el último cuarto- fueron también piezas clave en la estructura del Torito.

Sobre el triunfo de ayer en la capital neuquina, Bellozas destacó: “Fue muy importante porque estuvimos un tiempo sin jugar por el receso y esta victoria nos sirve para ratificar lo que veníamos haciendo”.

“Yo creo que estamos para hacerle pelea a cualquiera, siempre y cuando no perdamos el objetivo, que es ganar partido a partido, yendo tranquilos y sabiendo que tampoco nos sobra nada”, dijo el interno, de sólido desempeño desde su arribo a fines de 2016. “Sé que tenemos potencial y me pone muy contento el triunfo. Me estoy sintiendo muy bien en el equipo y con todos mis compañeros”, completó el pívot de Punta Alta, que promedia 13,5 tantos y 9,5 rebotes por juego.

"Estamos para darle pelea a cualquiera siempre que vayamos partido a partido”.Juan Ignacio Bellozas. La figura ante el Rojo