Macri aseguró que JxC ganará las elecciones en 2023

El ex presidente Mauricio Macri sigue de gira en Madrid y, luego de un almuerzo con el rey Felipe VI, brindó una serie de entrevistas para la prensa española en las que volvió a vaticinar un triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023. Sin embargo, el ex primer mandatario no dejó certezas a la hora de confirmar su eventual candidatura dentro del espacio opositor.

“El populismo se acabó y el año que viene gobernaremos nosotros. Se vienen 20 años de crecimiento para nuestro país. No solo Kirchner, sino que cualquiera que quiera hiperregular la economía, y llenarla de impuestos a la gente, atentando contra la cultura del trabajo, fracasará”, aseguró el ex jefe de Estado, que se erigió como uno de los principales armadores de la alianza que incluye al PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Al mismo tiempo, el ex jefe de Gobierno porteño señaló que aún no tomó una decisión con respecto a los comicios del año que viene: “Por supuesto que siento un enorme compromiso con mi país, y con ese 41% que ha resistido estoicamente hasta el final de nuestro mandato. Hoy ese porcentaje se ha incrementado. Es una decisión que no he podido tomar, porque yo ya fui presidente y estoy muy agradecido a todos los argentinos”.