Macri, tras el G20: "El mundo nos acompaña"

“Estas más de 60 reuniones nos sirvieron a todos, no sólo al Gobierno. Eso nos nutrió. Los argentinos no somos los mismos que éramos hace un año atrás. No significa que los problemas no hayan desaparecido, arrastramos problemas de hace 70 años. Pero nos sirvió para entender más lo que pasa en el mundo. Y nunca antes tuvimos la relación con el mundo como la que tenemos ahora, nunca hubo tanta atención para Argentina”, aseveró.

“Fue una gran oportunidad para reunirse con muchos cónyuges para el G20 de Argentina. ¡Gracias a la primera dama Juliana Awada por acogernos!”. Melania Trump esposa del presidente de estados Unidos

Macri afirmó también que cada uno de los mandatarios que estuvieron en el país entre el miércoles y el domingo “dijeron que los argentinos están por el camino correcto”, y adelantó que se vienen “meses de trabajo, trabajo que va a llevar a bajar la inflación y, lentamente, la economía va a empezar a mejorar”. A su vez, valoró el documento firmado como conclusión de la cumbre porque “ese acuerdo había fracasado en el G7 y en otras reuniones”.

Habrá sesiones extraordinarias

Mauricio Macri decretó el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso desde ayer hasta el 21 de diciembre, con un temario que incluye 40 proyectos de ley.

entre los temas a tratar se encuentran algunos de gran trascendencia, como el proyecto para modificar la Ley de impuesto a los bienes Personales, el que modifica la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y el que se propone atacar a los barrabravas de fútbol.