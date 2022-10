Macri: "Ese discurso progre cínico no me lo banco más"

“Somos el cambio o no somos nada”, insistió el expresidente durante la charla que mantuvo con Pablo Avelluto en el acto que se llevó a cabo en La Rural. “Tenemos que llevar el cambio a cabo, no es un slogan, un discursito. Tiene que tener contenido”, sostuvo el ex jefe de Estado. Planteó, a su vez, que en JxC necesitan “estar convencidos de lo que hay que hacer porque lamentablemente ideas equivocadas han impregnado en un grupo de la sociedad”. “Encima ellos no las defienden democráticamente. Las piedras van a volver”, vaticinó con la mira en el kirchnerismo.

En ese contexto, volvió a apuntar contra el populismo y sostuvo: "No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”.