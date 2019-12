Macri: "Jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante"

Economía

Macri destacó esta que el dólar se encuentra a un "precio razonable", aunque lamentó "no poder ofrecer mejores resultados" en la economía. "Es cierto que no pudimos ver los frutos estos años", reconoció el mandatario saliente en cadena nacional.

Macri reconoció que los salarios no acompañaron al avance de la inflación y puntualizó: "Es una gran frustración que esto sea así".

Pese a ello, afirmó que su gestión deja un "dólar a precio razonable". Sostuvo que las medidas que tomó implican "condiciones indispensables para crecer". "Lamento no poder ofrecer mejores resultados en estos años", remarcó Macri.

"El mensaje que quiero darles hoy es que a pesar de estos resultados, estos años hemos trabajado mucho para mejorar nuestra economía", aseguró.

Según sostuvo, la próxima administración podrá "apoyarse en las reformas realizadas para iniciar el proceso de crecimiento".

En tanto, indicó: "Se ha hablado mucho del crecimiento de la deuda pública. Existe la sensación de que en 2015, el Estado no tenía deuda".

Sostuvo que sí había, aunque reconoció: "Ahora tenemos más, es cierto. Pero, tiene una causa. Tuvimos que pedir plata prestada, pero dos de cada tres pesos fue para pagar deuda de gobiernos anteriores".

"No es un nivel preocupante para un país como el nuestro. El problema es que no tenemos crédito para refinanciarlo", analizó y destacó: "Me comprometo a hacer mi aporte en el futuro".

En tanto, apuntó: "Tenemos que seguir buscando manera de bajar impuestos".

Política exterior

Macri destacó lo que consideró sus logros en política exterior, al señalar que hoy "hay una Argentina protagonista y respetada en el mundo".

"Cuando llegamos estábamos aislados, con pocos aliados y una política exterior basada en el conflicto. Teníamos una de las economías más cerradas del mundo, hoy hay una Argentina protagonista y respetada en el mundo, lo cual se vio en la cumbre del G20 que organizamos en diciembre de 2018", sostuvo.

Al respecto, insistió: "No podemos desarrollar aislados del mundo", mientras que señaló en su administración se abrieron "más de 200 mercados" con en el exterior.

"Fueron cuatro años en los que los argentinos aprendimos a mirar de frente nuestros problemas. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida desde el Congreso (de la Nación) para seguir trabajando en lo que falta".

Narcotráfico

El mandatario consideró esta noche por cadena nacional que uno de los grandes logros de sus cuatro años de gobierno fue la lucha contra el narcotráfico "porque en 2015 había sensación de derrota contra los narcos", y juzgó que en la actualidad "tenemos una sociedad en paz, con menos delitos, y con récords históricos de incautaciones de drogas".

Afirmó que el país "está mejor que hace cuatro años" y si bien reconoció que "hubo muchas dificultades que no pudimos resolver", se registró "un antes y un después para la República, con una democracia más fuerte y sólida, nuestra prensa es más libre, nos integramos al mundo y estamos más fuertes en la lucha contra el delito y el narcotráfico".

Infraestructura y energía

En muchos aspectos estamos mejor que en diciembre de 2015, y en ese rubro inscribió la infraestructura de energía, porque "aumentamos la producción de gas y conectamos a un país que venía de cortes de luz" y "sin fuentes de energía renovables".

Gestión

Macri criticó hoy al anterior gobierno kirchnerista al marcar acciones diferentes de su administración y si bien dijo que "siempre habrá pillos y ladrones en todos los gobiernos", el Estado dispuso herramientas para "asegurarse de que las huellas queden marcadas y atraparlos".

Agregó que condujo "un gobierno sin corrupción" y advirtió que "ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos, porque hubo cuatro años de libertad total de expresión y de prensa, sin ataques al periodismo, y se acabó el uso de la publicidad oficial como herramienta para premiar o castigar a los medios".

Destacó la transformación del Indec en un organismo "profesional y creíble" porque "cuando asumimos debimos tomar decisiones sin estadísticas, porque las manipulaban y escondían, en cambio ahora tenemos un Estado que dice la verdad y que puede gestionar sin prepotencias".

Macri reconoció que las reformas económicas "no llegaron a tiempo" y que el resultado de las elecciones PASO, donde ganó la oposición peronista, "nos hizo retroceder varios casilleros" porque "generaron miedo" en la sociedad.

"la economía empezaba a despertarse y llevaba tres meses seguidos de crecimiento interanual, pero los resultados de las PASO generaron el miedo al futuro y otra suba del dólar y nos hicieron retroceder varios casilleros".No obstante, sostuvo que "parte del trabajo está hecho, ordenamos la base de nuestra economía y el próximo gobierno podrá apoyarse en eso para lograr el crecimiento".

Exportaciones

El mandatario destacó que su gobierno le hizo "la vida más fácil a los exportadores "con menos trámites, con menos impuestos", llamó a "exportar más", y señaló, en un mensaje por cadena nacional, que "estamos mejor preparados para crecer"; en ese mismo sentido dijo que "dejamos 20.000 millones de dólares más de lo que recibimos nosotros en 2015".

Futuro

Macri afirmó hoy que "hay alternativa sana de poder en la Argentina" y, tras asegurar que fue el "honor más grande de su vida" ejercer la jefatura del Estado, se despidió con un "hasta pronto".

Mauricio Macri on Twitter pic.twitter.com/Ki2vdPFVI6 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 6, 2019

Al hacer un resumen de su gestión por cadena nacional, y asumiendo ya su rol de futuro opositor, Macri aseveró que "no tengo ninguna intención de poner trabas a propuestas sensatas y transparentes".

"Hagamos que el esfuerzo de estos años valga la pena. Fue el honor más grande de mi vida y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto", concluyó Macri dirigiéndose a la ciudadanía argentina.