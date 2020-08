Macri jugó un picadito con el presidente de la FIFA

Mientras en Argentina se define cómo sigue la cuarentena para la contención de los contagios del coronavirus y la escena política y social se recrudece al calor de los debates por la reforma judicial y las medidas económicas, el ex presidente Mauricio Macri participó de un partido de fútbol organizado por el presidente de la FIFA , Gianni Infantino, en Suiza.

El encuentro, organizado para agasajar al líder de Juntos por el Cambio y darle la bienvenida como titular de la Fundación de esa entidad, contó con la participaron los ex futbolistas argentinos Esteban Cambiasso y Oscar Acosta. El mismo se realizó en la cancha principal que tiene la federación en su sede de Zúrich. El ex mandatario jugó todo el partido y metió un gol.

Según trascendió, el objetivo de Infantino es acercar al ex jefe de Estado argentino a los ex jugadores que están en FIFA para poder comenzar a realizar acciones en conjuntos desde la Fundación que conduce.

macri infantino (1).jpg

Ayer fue la primera actividad oficial en la que participó Macri junto al presidente de la FIFA. Desde la fundación firmaron un acuerdo con un grupo multinacional que tienen capitales de la India para promover el desarrollo y la educación a través del fútbol.

El 30 de julio Mauricio Macri decidió viajar a Francia junto a su familia. Luego de estar dos semanas en ese país, viajó a Suiza para llevar adelante una agenda de actividades en la FIFA. Según lo que informaron desde su entorno volvería al país en la segunda semana de septiembre.

Cruce con el Presidente

Esta semana, el ex mandatario publicó en sus redes sociales una carta titulada "el valor de la palabra presidencial" en la que sostiene que "de ninguna manera" expresó en sus conversaciones con Alberto Fernández los conceptos que contó el mandatario en los últimos días. "Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días", publicó Macri en la carta.

Se refirió así al diálogo telefónico que mantuvo con el presidente Fernández un día antes de que declarara el aislamiento social y obligatorio ante la pandemia de Covid-19. "Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse", había contado Fernández este fin de semana en diálogo con Radio 10, reafirmando una idea que habían deslizado fuentes oficiales varias veces desde aquella conversación.

"Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo", fue la versión que difundió Macri en su carta abierta.