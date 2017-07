Macri en La Rural: con tono amigable, pidió inversiones

A lo largo de su discurso, el Presidente subrayó: “Lo que hemos hecho fue sacarle el pie de encima al campo, y el campo respondió con más trabajo y más empleo”. Y alternó pasajes que destacaron la productividad rural con algún pedido para el sector y menciones similares a las que utiliza en los últimos actos partidarios de Cambiemos. “Nos llenaron de buenas noticias”, elogió a su auditorio, y destacó “la cosecha récord de 137 millones de toneladas que generó 400 mil viajes más de camión: cuando crece el campo, crece la Argentina”. Sin embargo, no dejó de admitir: “Sabemos que no alcanza, nuestra ambición es mucho mayor. La economía empezó a crecer, pero aún no llegó a muchos argentinos”. Y les hizo un pedido a los productores agropecuarios: “Necesito pedirles más. Más tecnología, más valor agregado, para pasar de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo”.

“Cuando escucho a los que han gobernado tantos años decirnos que tienen soluciones y cuando gobernaron nos dejaron sólo problemas y ruinas, no lo puedo creer”.Mauricio Macri