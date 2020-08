Macri le contestó a Alberto Fernández: "No dije las cosas que relató en estos días"

Luego de que Alberto Fernández revelara una frase que le dijo Mauricio Macri, horas después de decretar la cuarentena obligatoria para evitar contagios masivos de coronavirus, el ex mandatario emitió un comunicado para desmentir al Presidente, que en una entrevista radial aseguró: "Macri me llamó y me dijo que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse”.