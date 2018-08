Macri: "Muchos dicen que no me conviene que Cristina vaya presa"

El presidente Mauricio Macri se refirió en una entrevista con la CNN a la posibilidad de que Cristina Kirchner termine detenida en el marco de la causa que investiga una supuesta red de corrupción durante los 12 años de gobiernos kirchneristas y aseguró: "Muchos dicen que no me conviene. Pero yo no hago lo que me conviene a mi, sino lo que le conviene al país, y lo que le conviene es que haya un sistema judicial independiente; que no esté manipulado para que sucedan o no las cosas".