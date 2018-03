Pese a que aún no se conoció el proyecto completo, se conoció que la idea era trascendió que incluiría a los privados. Las empresas con más de 200 empleados estarían obligadas a informar la escala de sueldos que pagan y a igualar lo que perciben hombres y mujeres de igual rango.

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. El salario igualitario tiene que ser una realidad en todo el país", afirmó Macri.

Embed Tienen mi compromiso absoluto para avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 8 de marzo de 2018

Además, insistió en que el Gobierno impulsará la ampliación de licencias por fertilización asistida, adopción y paternidad. "Queremos estar cerca en los primeros días. Es fundamental si queremos avanzar hacia una crianza compartida", señaló.

La normativa "elimina cualquier restricción que les impida realizar (a las mujeres) trabajos fuera del establecimiento laboral, a distancia o teletrabajo y toda traba que existiera para que se desempeñen en algunas industrias", según se indicó en el comunicado oficial.

En el ítem licencias, se proponen varios cambios. "Extender las licencias para acompañar a las mujeres ante casos de violencia de género y equilibrar el tiempo entre el trabajo y la familia", es uno de ellos.

También pide "prolongar la licencia por paternidad de 2 a 15 días corridos, establecer 10 días corridos por año de licencia por violencia de género y ampliar las autorizaciones por trámites por adopción a 2 días seguidos y hasta 10 en el año".

Embed Lo más valioso que una mujer puede tener es la libertad para elegir, para ser dueña de su vida. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 8 de marzo de 2018

"Extender la licencia por procedimientos de fertilización asistida a 5 días por año y a 10 en caso de fallecimiento de un hijo", e "introducir la posibilidad para todos los trabajadores de acordar una licencia sin goce de sueldo por 30 días con el empleador y que las mujeres puedan reincorporarse a su trabajo después de la maternidad de manera part-time por 6 meses", son otras propuestas sobre las licencias en el proyecto oficial.

Un último punto consignado es que "el proyecto permite a los trabajadores que tengan a cargo a niños de hasta 4 años programar con su empleador una reducción temporaria de su jornada laboral con una remuneración proporcional".

