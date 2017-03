Buenos aires.- El presidente Mauricio Macri compartió con la gobernadora María Eugenia Vidal un acto de puesta en marcha de la planta Cicaré, de fabricación de helicópteros livianos, en la localidad bonaerense de Saladillo, y aprovechó la ocasión para darle un fuerte respaldo: “Cada día la quiero y la admiro más por todas las batallas que da, porque cada batalla que ella da es por cada uno de los bonaerenses”, destacó Macri en su mensaje.

Previamente, en su discurso, Vidal había destacado que al gobierno nacional y al bonaerense les gusta “cumplir con la palabra dada”, y dijo que los presentes en el acto formaban parte de “la Argentina que queremos ser, representada en una inmensa mayoría, que no bajamos los brazos, para los que nunca es una opción darnos por vencidos. Somos los que trabajamos silenciosamente sin considerar la posibilidad de no ir a trabajar, aunque haya sido un día duro, aunque las condiciones no sean las mejores”, dijo la gobernadora.

En la misma sintonía, Mauricio Macri destacó el valor del “esfuerzo y de aspirar al desarrollo de nuevos proyectos”, y le pidió al Congreso de la Nación que sancione la ley de emprendedores para que “no haya tantas trabas y dificultades” para las pymes que buscan crecer.