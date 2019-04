Macri: "Sé lo que les cuesta llegar a fin de mes"

Entre rios. En medio de la protesta de la CGT, gremios combativos y organizaciones sociales contra el Gobierno en distintos puntos de la Capital, Mauricio Macri volvió a ratificar el rumbo de su gestión. “Estamos haciendo lo que no se realizó en los últimos 80 años, no se pueden repetir las mismas políticas que en todos esos años no funcionaron”, dijo. Macri dialogó con Canal 2, de Gualeguay, durante una visita a Entre Ríos, junto al candidato a gobernador de Cambiemos, el diputado radical Atilio Benedetti.