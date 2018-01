"Macri, Tapia y Angelici nos hacen tener la guardia alta"

“Si hacemos bien nuestro trabajo, por más que haya cosas en las cuales traten de desestabilizarte, no pueden tocarte. No puedo salir a pelear con los de afuera, tengo que enfocarme en lo mío y ver que nosotros nos protejamos con lo nuestro. Después, podés ganar, perder o puede pasar cualquier cosa porque esto es fútbol”, agregó al respecto el entrenador en el marco de una extensa entrevista que brindó en radio La Red.

"Quiero que Pratto se ponga bien porque se le va a exigir. Hoy le faltaría una semana más de trabajo. Contra Boca iría al banco"."Armani es muy fuerte de la cabeza. La idea es darle competencia al arco y que juegue el que más seguridad transmita”.Marcelo Gallardo. En relación a los refuerzos.

Piensa en la Copa

En relación a la Copa Libertadores que se viene y al debut ante Flamengo de Brasil, el Muñeco analizó: “Este nuevo formato de Copa Libertadores es más difícil, hay que estar en cada detalle. Es una competencia que podés claudicar en momentos cruciales y ahí se termina todo. Hay muchos grandes equipos que se reforzaron bien y la quieren ganar”.

Además, también hizo referencia a dos de los estandartes del plantel que no pasan por su mejor momento futbolístico: Jonathan Maidana y Leonardo Ponzio. “No le han dado posibilidades a nadie de jugar, se entrenan con las mismas ganas y con la misma intensidad. Ese tipo de jugadores quiero que me defiendan dentro de la cancha. No pido que sean todos como ellos, pero sí que sean la referencia que sostenerte acá es el principal desafío”, los bancó el DT.

Por último, también hizo mención a la continuidad de River en el mercado de pases y evaluó: “Estamos a la expectativa, viendo características. La idea es traer un creativo más, pero no es fácil. No estamos buscando defensores sino que apostamos de mitad de cancha hacia arriba”, cerró el DT.

“Me siento en mi mejor momento”

Al igual que en el amistoso ante Independiente Santa Fe, a Leo Ponzio no se lo vio en su mejor forma en el cierre del 2017. Sin embargo, el propio capitán consideró todo lo contrario y se ilusiona con un gran 2018. “Hoy me siento en mi mejor momento en River y si uno se relaja pasa a no disfrutar tanto. Hay que seguir este ritmo para mantenerse. Quiero seguir respondiendo a la camiseta”, evaluó el capitán que ya piensa en la final con Boca. “Siempre hay que ganarle y más si hay un título en el medio”.