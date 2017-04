"Macri va a ser un gran presidente, ama a su país"

“Macri va a ser un gran presidente, lo apoyo. Me siento muy cómodo apoyando a alguien que ama a su gente y a su país. Tenemos una gran relación con la Argentina”. Donald Trump Ayer cumplió 100 días desde que asumió como presidente.

Acompañado por su esposa, Juliana Awada, el mandatario argentino fue recibido también por la primera dama, Melania. Al arribar, Macri firmó el Libro de Honor y se trasladó al Salón Rojo para luego protagonizar una reunión privada junto a su par en Salón Oval. En el encuentro, los dos líderes expresaron su deseo de ver un crecimiento significativo futuro en el comercio bilateral de productos agrícolas e industriales para beneficio de los productores y consumidores en los dos países. También se comprometieron a fortalecer la relación entre los dos países para combatir el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otras actividades financieras ilícitas a través del recién establecido Diálogo entre la Argentina y los Estados Unidos sobre Financiamiento Ilícito. “Creo que en todos los campos tenemos mucho para construir en conjunto y apostamos a esa relación inteligente y de mutuo beneficio”, afirmó Macri.

Ambos presidentes señalaron su fuerte preocupación por la situación en Venezuela y acordaron trabajar para preservar las instituciones democráticas en ese país. “Es muy triste lo que está pasando en Venezuela”, aseguró Trump en una breve conferencia de prensa. Por su parte, Macri dijo que quiere “una relación duradera” con los Estados Unidos.

Entre chiste y chiste sobre su relación durante años, Trump dijo que cree que estará presente en el G20 que se realizará el próximo año en Buenos Aires. “Sospecho que iré. Creo que he sido invitado, lo conozco desde hace mucho tiempo (a Macri), tal vez él no me invitará”, bromeó.

“La reunión con Trump fue maravillosa. En todos los campos tenemos mucho para construir en conjunto y apostamos a esa relación inteligente y de mutuo beneficio”. Mauricio Macri La última cumbre había sido entre Bush y Néstor Kirchner en 2003.

Limones, pelotitas de golf y aquel joven Mauricio

Washington

El presidente Donald Trump dijo al recibir a Mauricio Macri en la Casa Blanca que considerará “seriamente” el acceso de limones argentinos al mercado estadounidense. “Le hablaré sobre Corea del Norte y él me hablará sobre los limones”, había dicho Trump a periodistas mientras recibía a Macri en la Oficina Oval. “Creo que tendremos una disposición muy favorable”.

Después de una veda de 16 años el presidente Barack Obama autorizó en diciembre que Argentina volviera al mercado estadounidense de limones frescos. Pero el gusto le duró poco: un mes después, el gobierno entrante de Trump le cerró de nuevo la puerta. Si bien el limón fue una de las prioridades en la reunión, Macri no se refirió públicamente al tema. “Es un momento maravilloso para que trabajemos definitivamente juntos”, auguró el jefe de Estado argentino.

Viejo amigo

“Mi buen amigo, de muchos años”. Esa frase con la que Trump recibió a Macri no fue casual. Ellos se conocen desde hace tiempo. En la década del 80, Trump estaba tratando de construir un gran proyecto en el West Side de Manhattan y compró una gran extensión de tierra de Franco Macri, padre de Mauricio. A partir de ahí intentaron fusionarse para un emprendimiento conjunto, algo que finalmente no ocurrió.

En una ocasión, el mismísimo Trump y su primera esposa, Ivana, viajaron a Argentina para visitar a la familia Macri en Buenos Aires. Trump incluso jugó al golf con Mauricio, entonces un adolescente que trabajaba como asesor informal de su padre. Ayer, durante el encuentro de ambos como presidentes de sus países, el magnate neoyorquino recordó las virtudes con el palo y la pelotita de aquel joven Mauricio.