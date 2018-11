Macri: "Vamos a actuar con todo el peso de la ley"

“Hay Bonadio para rato”, dijo el juez

“Hay Bonadio para rato”, dijo el juez federal tras recibir un ataque en su domicilio del barrio de belgrano. el magistrado, que instruye en la causa de los cuadernos, encontró una bolsa de tela que contenía un artefacto similar a un explosivo. el artefacto no estalló y el agresor fue atrapado por la custodia del juez. Consultado por las hipótesis que se manejan, dijo: “no me meto con las investigaciones de mis colegas”. es decir que no afirma la versión de que se trate de una “venganza anarquista” o de algún ataque vinculado con la causa de los cuadernos. el juez pidió “no especular”.

“Acá no vamos a aceptar este tipo de situaciones violentas de aquellos que han hecho estos intentos de atentado, que han sido fallidos. Van a pagar las consecuencias”, enfatizó el Presidente. Además, apuntó que espera “terminar de esclarecer si todos los detenidos son los efectivamente responsables, si hay más”, al tiempo que prometió que “esto no va a pasar de largo”. Y agregó: “Realmente tenemos que ir en profundidad y desterrar este tipo de situaciones violentas de nuestra sociedad”. Al respecto, dijo que “se necesita que mejore la relación entre las fuerzas de seguridad y los jueces, esto es un trabajo combinado: fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, para combatir a los que quieren violar la ley y agredir a los ciudadanos que trabajan”.

Consultado sobre si estos atentados harán reforzar la seguridad en torno a la cumbre de presidentes del G20, que se realizará entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, el jefe de Estado expresó: “Ya había un plan muy profesional, muy serio, siguiendo con lo que se hizo en las ediciones anteriores del G20, y para custodiar; imaginémonos que vienen los líderes de los principales países del mundo. Queremos que esta reunión sea un éxito y que el mundo se lleve una imagen de la Argentina del trabajo, de la Argentina amigable, de la Argentina que quiere salir adelante, de la que quiere hacer su aporte a la solución de los problemas globales, no de una Argentina conflictiva”.

Bullrich vinculó los dos ataques

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “atentados” los hechos registrados con artefactos explosivos en el cementerio de Recoleta y en el domicilio del juez federal Claudio Bonadio. “El caso de Recoleta y el juez Bonadio son dos atentados que tienen absoluta conexidad”, afirmó Bullrich, al tiempo que señaló que las autoridades serán “contundentes y fuertes en el cumplimiento de la ley” contra los involucrados.

La funcionaria, en declaraciones radiales, explicó que la pareja detenida el miércoles en el cementerio de Recoleta y el joven de 26 años arrestado tras arrojar un paquete con elementos explosivos en la casa de Bonadio “son personas del mismo tipo de orientación anarquista” y “todos vivían en el mismo aguantadero”. Y fue más allá en sus conceptos: “Es un grupo realmente involucrado en estas acciones de violencia extrema”, dijo la ministra, quien confirmó que hasta el momento se produjeron trece detenciones en el marco de la investigación.