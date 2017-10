"Le dejan mensajes en los bancos, en los baños y en las paredes. Hasta armaron un Facebook trucho subiendo fotos de las tres nenas poniendo insultos. Las madres fuimos a hablar a la escuela pero los directivos no hacen nada, lo único que nos dicen es que no las pueden echar pero ni siquiera llamaron a los familiares de esas chicas porque no quieren problemas", explicó la madre angustiada.

Una de las tres acosadoras ya tuvo dos medidas disciplinarias que no surtieron efecto. En una oportunidad la suspendieron del colegio por seis días y la última vez la cambiaron del turno tarde al turno mañana. "Esa chica es la que le pegó hace una semana a mi hija, la cambiaron de turno pero vuelve a repetir el mal comportamiento", dijo Natalia.

"Ahora, cuando mi hija tiene que ir a la escuela se pone a llorar y no quiere ir porque le da vergüenza todo lo que ponen en Facebook y lo que está escrito en el colegio", contó la mamá y agregó que la adolescente comenzó a tener problemas con las acosadoras a los muy pocos días de haber ingresado por primera vez al establecimiento.

“Volvía a casa y me decía que le querían pegar y le decían cosas feas. Yo fui al colegio pero no hacen nada, no sé más qué hacer”, dijo la madre consternada.

¿Qué ese el bullying?

Cabe recordar que el bullying es el maltrato físico y/o psicológico continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, que son crueles con él con el objetivo de asustarlo o sometenerlo. Tiene algún fin favorable para el acosador o el sólo objetivo de saciar la necesidad de agredir que suelen presentar los victimarios. Este tipo de acoso debe ser de repetición continuada y puede provocar consecuencias graves en la psicología de la víctima.

