Y aseguró: "Lo entregué para que Micaela descanse en paz y no haya nunca más otra Micaela", dijo la madre del principal responsable.

La mujer fue quien entregó a su hijo a las fuerzas policiales en la localidad bonaerense de Moreno, luego de haber permanecido prófugo casi una semana desde la desaparición de Micaela: "El destino lo hizo volver y yo lo entregué, sé que esto va a terminar mal, pero no quiero sentirme culpable de lo que hice, quiero paz en mi alma, aunque me juzguen, quiero paz", relató al respecto.

La mujer también aclaró en diálogo con Radio 9 de Gualeguay que ella no colaboró con la fuga de Sebastián Wagner: "Jamás lo escondí como dicen, el destino lo hizo volver y yo lo entregué a las autoridades porque así tenía que ser, pero no para salvarme como dicen, lo hice por Micaela".

La madre del violador lamentó la situación del imputado, quien ya había estado preso por otros dos casos confirmados de violación a jóvenes, pero igualmente afirmó: "Yo crié un chico bueno, sino miren a Maxi", en alusión al hermano gemelo de Wagner.

Finalmente, volvió a remarcar el lamentable momento que vive desde su lugar de mamá: "Yo soy la madre de Sebastián y, como madre, quiero que me entiendan. Él, con todo lo que hizo en su triste vida, es mi hijo igual".

Este miércoles, Wagner confesó ser el autor del crimen aunque también involucró a un presunto segundo implicado, tal como indicaba una de las hipótesis de investigación: "Fui yo, pero mi empleador también", declaró.

"No me dejes tirado porque me pego un tiro", fue la frase que dijer Wagner a su padrastro para que lo llevara.

Micaela García fue encontrada muerta en un descampado de Gualeguay y según las primeras pericias judiciales falleció por estrangulamiento.

