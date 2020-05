La casa en cuestión ya fue adjudicada por el plan (Calle Catamarca, casa 77). Sin embargo, Natalia denuncia: “Hace más de dos años está desocupada esta casa y supuestamente uno de los requisitos del plan es que sea una vivienda por necesidad, no se puede tener otra vivienda como pasa en este caso".

Desde hace tiempo se quedó sin trabajo y vivía en una casa prestada por su ex suegro. "Era una casa de 4x4, sin agua ni baño pero ya la tenía que devolver".

En todo este tiempo solo recibió una insignificante ayuda del municipio, que le ofreció dos mil pesos para pagar un alquiler. “Me decían que me busque un alquiler por 2 mil pesos, pero con dos mil pesos no hacés nada”, se lamentó.

Natalia aseguró que no es su intención quedarse con la vivienda y que se lo comunicó a la dueña. “Es mi forma de hacerme escuchar después de tantos años. La situación no está como para estar en la calle y solo estoy reclamando por un derecho que me pertenece y que estoy esperando desde hace once años”.

Además denunció un "mal manejo en las viviendas del plan. Hay gente que ya tiene una vivienda y aún así le dieron una casa del plan". Es por eso que su reclamo es claro y contundente: “Yo ahora estoy pidiendo un relevamiento de las casas entregadas por el IPVU, porque en algún lugar tiene que estar la mia. Solo necesito saber que puedo acceder a alguna porque hubo mucha injusticia por parte del Estado a la hora de entregarlas”. Aunque claro, su principal petición es “tener un lugar donde vivir con mis hijos”.

Ya hay un antecedente en Chos Malal por el mismo plan de vivienda, cuando tres mujeres con sus respectivos hijos ocuparon una de las casas. “Ellas recibieron la ayuda correspondiente, ahora espero que alguien me pueda ayudar a mi”, vaticinó Natalia.

Sin embargo, desde el viernes que ha ocupado la casa, nadie se ha comunicado con ella. “Solo recibí una llamada telefónica diciéndome que este domingo a las diez de la mañana tenía que desalojar por voluntad propia o sino me iban a sacar por la fuerza”.

Ahora, espera que el martes, una vez que haya pasado el feriado nacional por la Revolución de Mayo, alguien se acerque y le solucione de una vez su problema de vivienda. “Necesito urgente una respuesta del municipio, que me escuchen y que me ayuden”.

LEÉ MÁS

Chos Malal: tres mujeres con sus cinco hijos ocuparon una vivienda del IPVU

Blindan la toma para evitar que siga creciendo