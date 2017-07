Madres de niños violados casi matan a un abusador

El incidente fue filmado por una persona que captó en sus imágenes la rudeza del castigo de estas mujeres hacia el hombre. Puede observarse a una de ellas arrastrando al hombre a través del suelo con una cuerda, como si fuese un animal, y a decenas de chicas y niños que miran cómo estas mujeres se van turnando para apalear al violador que está atado y encorvado, intentando amortiguar la paliza de las señoras que, además, le gritan y lo miran con desprecio.

Todo comenzó cuando tres mujeres rodearon al hombre, le ataron las manos a la espalda y lo arrastraron por el suelo con la cuerda mientras usaban palos para golpearlo. A pesar de lo violenta de la situación, y considerando una fuerza natural superior como para defenderse, el hombre no lucha contra la paliza ni tampoco ofrece demasiada resistencia respecto de estas personas que no paran de pegarle. Para su suerte, el policía que intervino logró calmar el ímpetu de las mujeres y así el salvó la vida al sujeto, que, aunque judicialmente logre zafar de los cargos por violación, difícilmente puede librarse de las secuelas de semejante paliza recibida.

En la India, la agresión sexual continúa siendo una cuestión nacional. Y el número de violaciones denunciadas en el país está en decenas de miles cada año. Sólo en el 2015 hubo 34.000 casos reportados de violación en el país, aunque es probable que este número sea mucho mayor, ya que muchos no acuden a la policía por temor a que no les crean o puedan llegar a ser rechazados posteriormente por su comunidad. Además, según las leyes locales, la violación conyugal no se considera delito, lo que aumenta aún más el número de casos no denunciados. De estos ataque sexuales, los niños no están exentos: en 2015, por ejemplo, se registraron alrededor de 14.000 casos de violación infantil.

Posiblemente el caso más aberrante de violación en la India tuvo lugar en Nueva Delhi en 2012, cuando Jyoti Singh fue brutalmente atacada en un colectivo por seis hombres que, entre otras cosas, la violaron con un poste de acero. Fue llevada al hospital, pero murió casi dos semanas después.

Lincharon a una mujer con esquizofrenia

El terror tomó las calles en la India, donde humillaron, desnudaron y lincharon a una mujer diagnosticada con esquizofrenia después de que un hombre la acusara de intentar secuestrar a su hija. En el violento episodio, la mujer fue atada a un tractor y una vez inmovilizada, una turba la golpeó hasta causarle la muerte. La mujer, que era inestable mentalmente, fue linchada por el padre de la niña y sus vecinos, quienes vivieron el momento con alegría. En las imágenes, un sujeto con una sonrisa muestra la cara ensangrentada de la mujer, a quien está grabando.

