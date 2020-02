Maestra tuvo sexo con un alumno delante de su hijo

Según los investigadores, todo estuvo planeado por la mujer. La maestra inicialmente envió al estudiante un correo electrónico desde su cuenta laboral, antes de que comenzaran a comunicarse a través de sus correos personales. "No quería que la escuela pudiera rastrear los mensajes", explicó un detective, según New York Post. Aunque no le mostró su rostro en los mensajes enviados, la mujer aprovechó la oportunidad y le envió adjunto una serie de fotos de ella desnuda, según recogió el informe de arresto obtenido por el canal local WAFB . Luego, ella comenzó a llevar al estudiante a su casa en reiteradas ocasiones, donde tuvieron relaciones sexuales. La maestra también está acusada de darle al menor drogas a través de un cigarrillo electrónico.

De un momento al otro, las cosas salieron de control. Y fue porque la víctima quería difundir a los cuatro vientos su "relación amorosa" con la maestra. Según recogió la Policía, ella le suplicó que no lo hiciera porque afectaría su trabajo y a su familia. La directora de la escuela notó que algo pasaba entre ellos dos, y dio aviso a las autoridades. Ellarea se entregó cuando los agentes llegaron a su casa y ahora se encuentra detenida.

Otra maestra de EE.UU. fue acusada de abusar sexualmente de un estudiante menor de edad y de mandarle fotos íntimas. La profesora, quien se encuentra en libertad, podría ser condenada a cinco años de prisión. Se habría contactado con él con la intención de practicarle sexo oral. Anna Elizabeth Jeanette Patton, de 22 años, daba clases en el colegio Lamar High School de Carolina del Norte. La docente se comunicó con el joven de 16 años a través de las redes sociales y por mensajes para incitarlo a mantener un encuentro. Los hechos ocurrieron entre el 1 de octubre de 2019 y el 11 de enero de 2020. Patton presuntamente mantuvo relaciones con el chico y le practicó sexo oral en "varias ocasiones".