Majo Martino mostró la última vez que vio su cartera antes que se la robe una famosa

"Qué noche la de anoche... Con final feliz... Acá estoy con mi amiga Connie, a quien amo con todo mi corazón, antes de que desapareciera la cartera", cerró, entre risas, más tranquila.

“Vos la compraste a menos, Majo. Pero la realidad es que si hoy la vendés te llegarían a pagar 7 mil ochocientos euros”, contó Pamela David, haciendo que la exparticipante de El Hotel de los Famosos exprese su incomodidad.

“Bueno, no me gusta hablar… Esta buena la suma”, atinó a decir. “Yo sé que no te gusta pero es un dato de la realidad. Está a ese valor y no significa que vos la hayas comprado”, agregó Pamela.

“Ayer contábamos que comprás una cartera y en cinco años se revaloriza”, destacó.

Y además explicó: “Es un bien que con el paso del tiempo se va revalorizando, no es como un morrón”, cerró a modo de broma.

La situación fue relatada por ambos en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por la señal de América TV. Aunque notaron el faltante a la hora mencionada, el hurto había ocurrido mucho tiempo antes. Según lo que explicaron, Martino se olvidó la cartera en el baño y volvió a la mesa sin ella. Sin embargo, cuando fueron a revisar allí, no estaba.

Durante el transcurso de la entrevista, sorpresivamente la responsable del robo contactó a Martino. Según comentó, le escribió por el chat de Instagram y le dio su supuesta versión de los hechos: una amiga suya se había olvidado la cartera en el baño y ella fue a recuperarla. Al ver la cartera de Majo abandonada, creyó que era esa y la tomó. A pesar de saber quién era la ladrona, la exparticipante de El Hotel de los Famosos evitó dar el nombre.