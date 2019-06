Mala praxis: "Fui con fiebre y salí en silla de ruedas"

“A los minutos empecé a sentir un hormigueo. Ellos lo único que hicieron fue levantarme la remera, no me explicaron los riesgos, no me hicieron firmar un consentimiento. Nada. Estaba postrado en una cama, no sentía nada de la cintura para abajo”, explicó el joven de 31 años, y agregó: “La punción dañó la médula, formó un hematoma y provocó un síndrome de cola de caballo. El cirujano dijo que se iba a drenar solo, esperaron 13 días para operarme. Esa tardanza generó más daño neurológico, eso se tendría que haber drenado enseguida”.

Denunciar la negligencia

A raíz de ese procedimiento, Juan tuvo paraplejía y pasó cuatro meses en silla de ruedas. “Logré salir por voluntad propia, quería salir de este pozo porque, si no, seguiría en una silla. No podía cambiarme la ropa ni ir al baño, no sentía las piernas. Ahora voy a tener secuelas y no voy a volver a caminar como antes”, confió angustiado.

“Nada me va a devolver mi salud. Fue una negligencia tras otra y corrí muchos riesgos”, afirmó Juan, y explicó: “En un momento mandaron a una psicóloga a verme, que me amenazó para que no denunciara y me dijo no iba a conseguir trabajo si lo hacía”.

Sin embargo, hace dos semanas denunció junto con su abogado, Fredy Morate, en fiscalía. “Hay una denuncia penal contra dos médicos por lesiones gravísimas por mala praxis y se hizo la demanda civil contra la Clínica Pasteur”, explicó Morate a LM Neuquén.

“Tengo férulas para poder levantar los pies, no puedo mantenerme parado mucho tiempo. Voy a quedar con secuelas, ahora estoy con paraparesia”, explicó Juan sobre su estado actual, y destacó: “El progreso fue gracias a mi voluntad, a nadie más. No me dieron la oportunidad de rehabilitarme. Desde la clínica nunca se hicieron responsables ni nada, no dieron la cara”.

--> Negligencia y abandono

5/10/18 - Juan ingresa a la clínica

Ese día acudió a la guardia con un cuadro de fiebre. Quedó internado por más de 30 días, según la denuncia.

6/10/18 - Le realizan la punción

Para determinar qué era, le realizaron una punción lumbar, sin comentarle de qué se trataba.

29/5/19 - Radica la denuncia civil

A principios de mayo se radicó la denuncia penal por lesiones gravísimas por mala praxis y luego hicieron la demanda civil.