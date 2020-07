Mala praxis: mamá pide justicia por la muerte de su bebé

El bebé nació en estado vegetativo y falleció seis meses después. Soledad pide justicia y se pregunta por qué tardaron tanto tiempo en atenderla correctamente.

En diálogo con LMN, la mujer aseguró que hubo al menos tres responsables que deben responder ante la Justicia por su inacción, que consideró llevó al fallecimiento del bebé.

“Ingresé derivada del hospital de Rincón a Cutral Co a las 14:30, allí me tuvieron en una sala con suero hasta las 19, me llevaron a la sala de partos y la doctora a la fuerza quería sacarme el bebé. Lo agarró de la cabeza, mientras una enfermera se me subía encima de la panza para hacer presión”, indicó la madre en la denuncia que radicó en la fiscalía de Cutral Co.

“Estoy con tratamiento psicológico para superar la pérdida de mi bebé, todo ese dolor lo tuve que llevar yo. Nadie me va a poder devolver a mi bebé”, dijo Soledad García Sandoval. Madre que denuncia a médicos por mala praxis

Tras la cesárea, la mujer estuvo inconsciente hasta el día siguiente. Al despertar, todos le dijeron que “estaba todo bien”, pero su hijo había sido trasladado.

“Cuando fui al hospital de Neuquén, mi hijo estaba morado, no se movía, no lloraba, estaba como muerto, por eso quedé internada 25 días. Y por eso yo planteo dónde estaba el médico de guardia, de las 14:30 a las 23, que se me hizo la cesárea”, señaló.

Expresó que los seis meses posteriores al nacimiento fueron de mucho dolor, ya que su pequeño no se alimentaba por pecho sino por sonda, no lloraba y estuvo mal hasta su fallecimiento el 27 de enero de 2017.

La mujer también consideró que podría tratarse de un caso de discriminación por su origen boliviano y se pregunta una y otra vez por qué dejaron pasar tanto tiempo en atenderla.

Por la causa, tres médicos están acusados como los responsables del mal accionar. La audiencia de control de acusación comenzó ayer y pasó a un cuarto intermedio hasta el martes, cuando se determinará la elevación a juicio.