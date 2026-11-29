El dramático episodio ocurrió en Santa Cruz y requirió la intervención policial. La mujer fue detenida y el caso quedó en manos de las autoridades.

La polocía rescató a un nene de 9 años que estaba siendo víctima de maltrato infantil.

Un hecho de maltrato infantil conmocionó a la localidad de Caleta Olivia , en Santa Cruz , luego de que un nene de 9 años descendiera de un vehículo para pedir ayuda a efectivos policiales. La situación derivó en un operativo y en la detención de una mujer.

Ocurrió sobre la avenida Costanera de Caleta Olivia, donde el nene se bajó del auto para buscar ayuda. Según trascendió, su madre, de 32 años, lo habría ahorcado con una campera. La mujer fue detenida y el chico quedó inicialmente bajo la intervención del área de Niñez, antes de ser entregado a su padre.

La intervención comenzó a partir de varios llamados al 911. Según informó La Opinión Austral, los efectivos que estaban a metros se acercaron y vieron al chico bajar de un vehículo para pedir ayuda. En un primer momento, el nene había señalado que su madre estaba siendo agredida por su expareja.

En ese contexto, mientras trataban asistirlo, los policías observaron que la mujer sujetaba al nene e intentaba obligarlo a subir nuevamente al vehículo. El chico se resistía y gritaba, mientras que el auto se alejaba ante la presencia de los efectivos.

Cuando los agentes intervinieron, la madre terminó tomando con fuerza al nene y ahorcándolo con la campera que tenía puesta. De acuerdo con fuentes policiales, la mujer presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas y reaccionó con agresiones hacia el personal que participaba del procedimiento.

Ante esa situación, fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial.

Por otra parte, el menor también fue llevado a la comisaría y quedó bajo la intervención del área de Niñez. Finalmente, fue entregado a su padre.

Maltrato infantil: qué dice la ley y cómo actuar ante una situación de violencia

El maltrato infantil comprende cualquier acción u omisión que provoque daño o ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional o sexual de un niño, niña o adolescente. No se limita a las agresiones físicas: también incluye los insultos, las humillaciones, las amenazas, el abandono, la negligencia en los cuidados y cualquier conducta que afecte su desarrollo y bienestar.

Estas situaciones pueden ocurrir dentro del hogar y ser ejercidas por padres, madres, familiares o personas responsables de su cuidado. En muchos casos, los chicos no cuentan con las herramientas necesarias para pedir ayuda o reconocer que están atravesando una situación de violencia. Por eso, la intervención de adultos, instituciones educativas, profesionales de la salud y organismos de protección resulta fundamental para detectar señales de alerta y evitar que las agresiones se repitan o se agraven.

En Argentina, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que todos los menores de 18 años tienen derecho a vivir sin violencia, malos tratos, humillaciones, abusos ni situaciones que atenten contra su dignidad. La norma también reconoce el interés superior del niño como principio central y obliga al Estado a garantizar medidas para proteger y restituir los derechos vulnerados. Argentina+1

A su vez, la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar contempla la posibilidad de denunciar situaciones de maltrato físico o psicológico dentro del grupo familiar y establece la obligación de comunicar estos hechos cuando las víctimas son menores de edad. Esa responsabilidad alcanza, entre otros, a profesionales de la salud, trabajadores de instituciones educativas y funcionarios públicos.

En este tipo de situaciones, la prioridad debe ser resguardar al niño, escuchar su relato sin juzgarlo y garantizar que reciba la asistencia y el acompañamiento necesarios. La violencia contra las infancias no es un asunto privado ni una forma válida de crianza: es una vulneración de derechos que requiere intervención.