Mamá quiere recuperar a sus hijos que se los sacó la Justicia por un caso de abuso

Miranda expresó que su representada, Anabella, quien está desde hace seis meses bajo su patrocinio, está solicitando la restitución de sus hijos y aclaró que ha cumplimentado con todos los requisitos psicológicos requeridos sin tener ningún impedimento ni penal ni civil para poder recuperarlos.

El letrado manifestó que "se está asistiendo a una crisis del sistema de familia en la provincia de Neuquén donde se ponen cientos de requisitos a una mamá para poder estar con sus hijos destruyendo a toda una familia".

Por su parte, la mujer encadenada manifestó que no se retirará del lugar hasta tanto haya una solución con la restitución de sus cuatro hijos, dos de 12 años, otro de 7 y la nena de 5 años.

“No puedo seguir viviendo ni esperando que siga pasando el tiempo, que sin nada me los tengan en hogares de menores donde mis hijos me necesitan, ellos me lo dicen, me piden volver”, expresó la mujer.

Además señaló que “la nena de 5 años está próxima a ser sometida a una operación y desde hace seis meses que no tengo contacto con ella y todos estamos sufriendo muchísimo con todo esto”.

El padre, acusado de abuso

En septiembre del año pasado, la nena de 5 años fue internada en grave estado en una clínica privada de la capital neuquina tras sufrir un cuadro de peritonitis, a raíz de haber sido víctima de un abuso sexual ocurrido en Rincón de los Sauces.

La fiscalía tomó conocimiento luego de que la niña fuera atendida en una clínica de Cipolletti. Desde allí se alertó a la Policía y a la Fiscalía cipoleña, que derivó el caso a Neuquén.

Actualmente, el padre de la menor se encuentra acusado por el hecho y se está llevando adelante la investigación para determinar si fue culpable.

