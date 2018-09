Mamita polémica

Fuerte descargo

Ante la lluvia de críticas, la mujer de Mariano Martínez hizo su descargo y aclaró el tema sobre el “cuerpo ideal”: “El cuerpo de cada mujer es único. La perfección no existe. Nunca estás al alcance del canon de la belleza del comercio: como modelo me han dicho que estoy gorda, que estoy flaca, que tengo el músculo muy marcado, que lo tengo que marcar más. El mensaje generó una pelea entre mujeres, que no le veo nada constructivo”.

Enojada, la modelo agregó: “Muchas me juzgaron como mamá irreal por la figura que tengo o porque la foto tiene algo de retoque. Todos sabemos que las imágenes tienen algo de retoque porque es marketing. Igual, me cuido y hago sacrificios por lo que es el trabajo de modelo y para estar al alcance de los cánones de belleza que maneja la sociedad de hoy”.