El equipo dirigido por el catalán Pep Guardiola alcanzó la novena victoria consecutiva en el certamen y encabeza la clasificación con 28 unidades, con 5 de ventaja sobre Manchester United.

Los goles del conjunto 'ciudadano' fueron obra del alemán Leroy Sané, del brasileño Fernandinho y Raheem Sterling. El zaguero Otamendi, convocado para el seleccionado argentino que jugará dos amistosos en noviembre ante Rusia y Nigeria, estuvo durante los 90 minutos, fue amonestado (St. 26m.) y cometió un error en una acción que determinó la segunda conquista del elenco local. El delantero Sergio Aguero, por su lado, no ingresó y permaneció en el banco de los suplentes.

West Bromwich Albion (10 puntos) había establecido la igualdad provisoria 1-1, por intermedio de Jay Rodríguez, y descontó en tiempo añadido, a través del escocés Matt Phillips. El mediocampista Claudio Yacob (ex Racing) también estuvo en el banco de los relevos y no entró.

Tottenham Hotspur, del técnico argentino Mauricio Pochettino, cayó ante Manchester United, por 1-0, en el tradicional estadio Old Trafford. El equipo local se impuso con una conquista del francés Anthony Martial (St. 36m.), según consignó un informe del sitio Flashscore.

El conjunto conducido por el santafesino Pochettino completó, de esta manera, una semana desafortunada, ya que el miércoles último perdió 2-3 con West Ham y quedó eliminado de la Copa de la Liga (Carabao Cup).

En el conjunto londinense, que continúa con 20 unidades, no estuvieron disponibles los argentinos Juan Foyth y Erik Lamela.

Los comandados por el portugués José Mourinho, que ostentan ahora 23 puntos en la tabla, tuvieron en el banco de los relevos al arquero del seleccionado argentino, Sergio Romero. Mientras que el marcador de punta Marcos Rojo (ex Estudiantes de La Plata) prosigue recuperándose de una lesión y no ingresó en la consideración del DT.

Crystal Palace, con el ex Platense Julián Speroni en la valla, igualó 2-2 con West Ham, que exhibió desde el comienzo a Pablo Zabaleta (ex San Lorenzo) y Manuel Lanzini (ex River Plate).

Swansea, con la participación del defensor argentino Federico Fernández (ex Estudiantes de La Plata), perdió 2-1 con Arsenal, mientras que Liverpool le ganó al ascendido Huddersfield por 3-0. Además, Watford 0-Stoke City 1.