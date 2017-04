¿Manipularon a dos mujeres víctimas de violencia de género?

El primer caso corresponde al crimen caratulado como femicidio vinculado, cuyo juicio se está desarrollando desde el lunes y tiene como acusado a Juan Ernesto Calello.

Daiana, ex pareja Calello, declaró: “Ese día llegó un vehículo a mi domicilio con dos personas que me citaron para ir al psicólogo. Pedí que esperaran a las 13 que mis hijos salían del colegio. Me fui con mis hijos al edificio de fiscalía y me hicieron hablar con el abogado de Calello. Con el psicólogo hablé poco y nada, sólo con el defensor. Él quería que cambiara la versión, pero yo voy a decir la verdad”, disparó la joven, y agregó: “Me enojé con esa situación, es como que me hubieran engañado”, dijo en referencia al accionar del equipo de defensores oficiales, con Daniel García Cáneva a la cabeza.

El segundo caso es el que involucra al ex policía Alejandro Lagos, acusado de asesinar a Javier Soto e intentar matar a su ex Magnolia Salas, a quien le disparó cinco tiros, pero sobrevivió.

De acuerdo con la denuncia de la abogada de Magnolia, doctora Celina Fernández, los primeros días de marzo, dos defensores oficiales se presentaron en la casa de la joven y le dijeron que los acompañara para tomarle su declaración. Hasta ahí todo iba bien, porque es derecho de todas las partes entrevistar a los testigos del hecho. En este caso, Salas es testigo presencial y “víctima”.

“Redactaron su renuncia, la hicieron firmar y, posteriormente, desde el equipo de defensa la presentaron ante la Oficina Judicial. Toda esta situación fue realizada sin notificarme o llamarme por teléfono, ni siquiera por un acto de gentileza entre colegas”, señaló Celina Fernández, quien presentó una denuncia contra los defensores oficiales por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

En primera persona

“Sentí que fue como una trampa. Como vienen todos a buscarme. Sinceramente estoy cansada de todo esto”, se sinceró Magnolia en diálogo con LM Neuquén, en referencia a la entrevista que tuvo con los defensores de Lagos. Magnolia recibió dos tiros en el pecho y otros tres en otras partes del cuerpo. Y sobrevivió al ataque.

Niegan las acusaciones y entregaron los videos de la entrevista a la fiscalía

“El Ministerio Público de la Defensa informa que el día lunes se tomó conocimiento de una denuncia contra funcionarios del MPD, a partir de un requerimiento de la fiscalía para que se envíen las videograbaciones de la entrevista realizada a Magnolia Salas en el marco del Legajo 79177/16.

Dichos videos se pusieron a disposición del fiscal Diego Azcarate, a cargo de la unidad fiscal de asignación de casos, en la que tramita el caso N° 85504/17 “Fernández, María Celina s/denuncia de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, indica un comunicado oficial, que asegura que “la testigo no fue coaccionada y se tomaron todos los recaudos para evitar la revictimización”. Por otra parte, fuentes de la defensoría indicaron a este medio que Carlos Ronda y Susana Sepúlveda presentaron un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia para ponerse a disposición y solicitar que se los investigue en el marco de las acusaciones recibidas.