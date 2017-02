Manolo Berra: "Al jugador se le vuela un poco la cabeza"

El capitán del Rojo y la ansiedad que les genera que el Federal A no empiece.

Javier Cantarini

cantarinij@lmneuquen.com.ar

Neuquén

“Hay ansiedad porque se hace larga la espera. Son muchos días de entrenamiento. Al jugador se le vuela un poco la cabeza porque tiene ganas de arrancar”. Las palabras de Manolo Berra, de alguna manera, sirven para dimensionar la incertidumbre que genera en los actores principales del fútbol la postergación indefinida del Federal A.

“Nosotros tenemos ganas de que arranque, pero hay que ser fríos y saber que no somos los que tomamos las decisiones”, analizó el capitán de Independiente.

El emblema también se refirió a si el prolongado receso le puede jugar en contra al equipo. “A nosotros no creo porque el plantel está en un buen nivel. Igual sería lo ideal que arranque cuanto antes porque estamos bien en lo futbolístico y en lo físico”, dijo el volante central y continuó: “Para el resto de los equipos calculo que sí, por lo menos para los que tienen pretensiones de ascenso la desesperación empieza a jugar”.

Las claves de la levantada

Cuando la AFA lo resuelva, Independiente comenzará jugando frente a Deportivo Maipú en La Chacra. “Entrenamos para tratar de mejorar lo que estábamos arreglando en los últimos partidos. Así que hay muchas expectativas de tener un buen arranque para mejorar la situación del plantel y del club”, se sinceró uno de los referentes del equipo que conduce Diego Landeiro, quien dio algunas de las claves para la levantada del Rojo. “El DT hizo cambios en dos o tres puestos que le dieron más rendimiento al equipo”, afirmó Manolo que además consideró como un punto importante la exigencia que le imprime el cuerpo técnico a cada práctica. “Soy un convencido de que al jugador del ascenso hay que estar marcándolo fuerte. El control y la exigencia del cuerpo técnico son importantes. Siempre estuvo, pero por el momento que estábamos viviendo el Coco vino con la vara dura”, finalizó Berra, que ya quiere jugar.

Por el inicio del Federal C

El Rojo no encuentra amistosos

A la espera del inicio del Federal A, el cuerpo técnico del Rojo busca mantener motivados a los jugadores. Una de las claves es no bajar la intensidad de los entrenamientos desde lo físico y la otra jugar partidos, aunque se les puso difícil encontrar rivales. “Se nos complicó con los amistosos porque el domingo arranca el Federal C y no podemos jugar con esos equipos. Por eso ayer hicimos fútbol entre nosotros y salió una buena práctica. El sábado la repetiremos”, analizó Fabián Tardella, ayudante de campo de Landeiro.

La Mesa del Federal A quiere que Agremiados intervenga

Buenos Aires

La Mesa del Federal A dirigió a Futbolistas Argentinos Agremiados (AAA) una nota para solicitar su intervención, en medio de la crisis que afecta a la categoría y que motivó la postergación del torneo. Ante el extenso receso provocado por las disputas en la AFA y considerando que la categoría no percibe aportes del Consejo Federal desde noviembre, los dirigentes solicitan la comprensión del gremio para que no se desmantelen los grupos de trabajo. Es que, según el convenio colectivo de los futbolistas, los trabajadores podrían declararse legalmente libres con un retraso en el cobro de tres meses o más y ese punto ya llegó a varias instituciones.

Clásico amistoso

Para recaudar fondos y ante la suspensión del partido contra Brown de Madryn, Cipolletti llegó a un acuerdo para jugar un amistoso contra Roca. El clásico tendrá lugar mañana a las 21:30 en la Visera. El partido se jugará sólo con publico local y las entradas tendrán un costo de $100 (populares) y de $200 (plateas) .