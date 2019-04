Manosearon a una joven mientras estaba internada

Bahía blanca Una joven de 21 años denunció que un empleado de maestranza la habría manoseado mientras se encontraba internada en un hospital de Bahía Blanca, en tanto que su padre fue demorado y posteriormente liberado, luego de haber golpeado al presunto abusador de su hija. El hecho, según denunció públicamente la joven identificada como Mabel, ocurrió cuando se encontraba internada en el Hospital Interzonal de Agudos José Penna. “Estaba recostada de costado en la cama y en un momento siento que este hombre viene y me toca. Yo estaba dopada. Vuelvo a dormirme, me vuelvo a despertar y siento que me vuelve a manosear. Y ahí me di cuenta de que realmente me estaba tocando”, relató la joven.