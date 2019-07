Manu buscará avanzar desde las series para seguir arriba

Sobre la especulación en la salida a pista en el segundo grupo Urcera explicó: “Es que no estábamos bien en los entrenamientos. Luego hicimos algunos cambios con el equipo y mejoramos. En la clasificación agarré la succión de “Leo” y me sirvió al objetivo que era quedar entre los diez. Y eso es bueno, teniendo en cuenta que como dije en los ensayos no fuimos tan rápidos”, recalcó.

Es la segunda vez en la temporada que Urcera apela a esta estrategia.Lo había hecho en Toay, en la segunda fecha, pero alli no le fue bien, porque se demoró y se quedó sin tiempo para abrir la vuelta rápida.

Larrauri fue el dueño del primer entrenamientos, en los que el cipoleño fue 29°, mientras que Emanuel Moriatis (Toyota Corrolla) dominó el segundo, tanda en la que Urcera, mejoró aunque no le alcanzó para meterse en el top 10 , llegando en la 12° ubicación.

128 Los puntos de Manu en el campeonato

El cipoleño que viene de ser quinto en la carrera de Concordia, es el líder del Turismo Nacional tras cinco fechas. Lo escoltan Leonel Pernía, con 112 y Emanuel Moriatis, con 107.

En la Clase 2

En esta división no estará en esta fecha por problemas presupuestarios Martín Alessi (Ford Fiesta Kinetic). Ayer ganaron las series Sebastián Perez (Onix) y Gastón Grasso (Toyota Etios) tras ser excluido Nicolás Posco al no respetar el régimen de parque cerrado finalizado el parcial. La final 12:30 .