Manu Urcera: "Es lindo correr casi de local"

La carrera se disputará en el Circuito Número 3 que tiene 3.625 metros de longitud. La última competencia de Súper TC2000 en General Roca fue en noviembre de 2017 y en esa ocasión Urcera finalizó noveno, mientras que su mejor resultado en General Roca fue en 2015, cuando terminó quinto.

Las estrellas

Entre los protagonistas están el ganador y líder en la apertura de la temporada, Mariano Pernía (Renault Fluence) y Facundo Ardusso (Renault Fluence), Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Matías Rossi (Toyota Corolla) y el siempre competitivo Mariano Werner (Fiat Tipo).

El Manu junto al resto de los píloros del Súper TC2000 girarán por la mañana en dos tandas de entrenamientos previstas para las 9:25 horas y las 11:35 horas: cada una constará de un tiempo de 35 minutos. Luego, a las 16:10 horas comenzará la clasificación, con su nuevo sistema de súper clasificación al que ingresan los seis mejores para buscar la pole position.

La ilusión de Urcera

En su contacto previo con la prensa y también vía redes sociales, Urcera dejó en claro las metas para este fin de semana.

“El objetivo que tenemos con el equipo para esta carrera es mejorar lo hecho en la primera fecha en el Cabalén y estar más cerca de la punta. Para esos hemos trabajado esta semana y esperamos plasmarlo ahora en la pista”, se ilusionó el piloto del momento en el automovilismo nacional.

El cipoleño también destacó la importancia de estar cerca de su gente y descontó que recibirá el apoyo de los fanáticos.

“Correr acá es una oportunidad para sentir la localía ya que por ahora, el calendario no cuenta con otra fecha cercana. Es muy lindo correr casi de local, van muchos amigos a ver la carrera, son los que siempre siguen mis competencias por televisión y estar cerca de casa les da esa oportunidad de acompañarme.

Por último, explicó que todo ello le juega a favor y que “no me condiciona en este caso la situación y tampoco siento presión”.

Se viene la fiesta de General Roca con un rionegrino llamado a ser protagonista del STC 2000, así como ya lo es en el Turismo Carretera y en el TN.

La previa de Chevrolet, en Sahiora

Como preámbulo de la segunda fecha del campeonato, el equipo oficial Chevrolet realizó anoche una concurrida conferencia de prensa en las instalaciones de Sahiora SA, en la Avenida Roca 673 de General Roca.

Estuvieron los pilotos oficiales del equipo YPF Chevrolet, Agustín Canapino, Bernardo Llaver, Tomás Gagliardi Genné y Alessandro Salerno, junto a miembros de su equipo, directivos y personal de la concesionaria anfitriona del Súper TC 2000 que ya ruge en Roca.

El saludo y la broma del Flaco Traverso

“A todos mis amigos de General Roca, a don Goyo Martínez, a toda la gente del club, les habla Juan María Traverso. Les mandó un saludo muy grande, un cariño enorme. Lamentablemente no voy a poder estar allí por problemas personales. Van a ver pasar la cupé que creo que la va a manejar Ardusso o Guerra (por Miguel Ángel, ex piloto y director deportivo de Renault en STC 2000). Si la maneja Guerra pónganse lejos, si la maneja Ardusso no hay problema. Que la pasen bien y que vean una linda carrera”.

De esta manera, con la mejor onda, el querido Flaco se disculpó por bajarse a último momento de la fiesta roquense en la que iba a recrear su legendario triunfo de 1988 con la cupé Fuego que ganó justamente prendida fuego.

No obstante, algunos de los antes mencionados se encargará del homenaje con una réplica de un tuerca de la zona.