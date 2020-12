Mara Gómez, la primera jugadora trans en debutar profesionalmente

Mara Gómez es la protagonista de una jornada histórica para el fútbol femenino al convertirse en la primera jugadora trans en debutar profesionalmente , jugando para Villa San Carlos frente a Lanús, por la segunda fecha del torneo de primera división de AFA. La delantera no solo recibió el acompañamiento de su equipo, también de su rival, porque el club granate, tras el encuentro, le realizó un reconocimiento especial.

"Estoy demostrando un cambio social y que los sueños se cumplen. La vida no es fácil para nadie, pero nada es imposible. Hoy estoy acá, viviendo algo que creí indispensable cuando estuve al borde de no estar, de no existir...Estoy disfrutando del fútbol, que es mi terapia", manifestó Mara.