Marabunta va por el ascenso y el Azul, para seguir vivo

Por el mismo sueño irá Neuquén, aunque para el Azul, que perdió justamente con su clásico rival la chance de pelear el ascenso directo, el camino es más espinoso ya que deberá ir sorteando etapas sin margen de error, el primero de ellos, esta tarde con Universitario, en la previa de la final (a las 14).

Para los hinchas de Marabunta que no puedan viajar, podrán seguir la final a través del Instagram y Facebook Live oficial de Marabunta y también por medio de la transmisión de Ovalados en el sitio web www.99blu.com.

Marabunta y San Juan el año pasado se quedaron en la puerta de la final al perder en semifinales. Este año habrá revancha para ambos, pero la coronación sólo para uno. Ya que el equipo perdedor podrá seguir peleando por el ascenso en una instancia de repechaje.

Ayer por la tarde, el plantel entrenó y realizó el reconocimiento de campo. Luego se instaló en el hotel a la espera del gran desafío.

Neuquén RC, también a su manera, alimenta el sueño de llegar a la máxima división donde hasta podría volver a encontrarse con Marabunta en caso de que los cipoleños pierdan. Es principio debe ganar para quedar tercero y luego enfrentar al séptimo del Top 8 Oro. Si vencen a estos, luego se cruzarán con el ganador del perdedor de la final de esta tarde y el octavo del Cuyano Oro, por el segundo ascenso.

El Azul también tendrá protagonismo en Intermedia, ya que jugará la final frente a Huazihul, también en Liceo RC, desde las 12.

"La clave será aprovechar cada oportunidad para sumar puntos y no bajar la intensidad”.Santiago Urcola. Forward de Marabunta

Seven femenino

El Rugby femenino definirá hoy en un cuadrangular Seven que animarán el local Neuquén, Marabunta, Roca y Catriel, las dos plazas de la Unión del Alto Valle de Río Negro y Neuquén para el Nacional.

Los Pumas se la creyeron un rato

La ilusión de Los Pumas (en ventaja hasta los 10 minutos del complemento) duró hasta que los All Blacks reaccionaron para finalmente quedarse con el juego (39 a 22) por la tercera fecha que se jugó en Plymouth. Nicolás Sánchez (try, dos penales, una conversión y un drop) y Emiliano Boffelli (dos penales), los tantos argentinos. Para All Blacks, tries de Nehe Milner Skudder, Anton Lienert Brown, Israel Dagg, Vaea Fifita, Damian McKenzie y Beauden Barrett; penal y dos conversiones de Lima Sopoaga. Asutralia y Sudáfrica: 23-23.