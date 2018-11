"No hay seguridad, hay robos, la gente no come. El presidente prometió -a mí no porque yo no lo voté ni lo votaría jamás- y engañó a mucha gente que iba a cambiar esto y lo otro, y hoy estamos peor que en mucho tiempo", agregó el Diez. Y prosiguió: "Soy muy argentino y odio la violencia".

Asimismo, volvió a criticar al titular del Gobierno, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones: "La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos. Los argentinos merecemos lo que tenemos porque nosotros lo votamos".

"Él fue hijo de millonarios toda la vida, ¿qué le va a importar que un chico de cinco años no coma?", finalizó el ex entrenador de la Selección argentina.

