"Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar", sostuvo Maradona. Cabe recordar que días pasados el Apache sostuvo que los futbolistas de Primera podían estar sin cobrar "6 meses o un año...".