Maradona le salvó la vida en una clínica de rehabilitación

El 4 de noviembre, Mariana Copland escribió cuánto significaba Diego para ella cuando lo conoció en 2007. “Nada de lo que pueda escribir define quién soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mí Maradona me salvó la vida”, comenzó relatando la joven. Y continuó: “En algún momento del 2007, coincidimos en una clínica de rehabilitación. Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa”.

Luego reveló uno de sus peores momentos y cómo la ayudo Maradona: “Me ayudó a querer levantarme, jugamos al vóley, me apodó ‘lapicera veloz’ porque me la pasaba escribiendo”, detalló. Tras esa anécdota, describió un duro episodio: “Un día desaté una crisis horrible. Entre tres enfermeros para calmar la angustia, me ataron a la cama y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levanté con la mitad del cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar”.