Maravilla Martínez ya tiene rival para su próxima pelea

La victoria por nocaut técnico en siete rounds frente a Fandiño le valió ser ubicado sexto en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cuyo campeón, el japonés Ryota Murata, es el principal objetivo del argentino. El pugilista asiático tiene 34 años y un récord de 16 triunfos (13KO) y 2 derrotas, aunque actualmente no combate desde diciembre del 2019 cuando defendió el título con éxito en su país ante el canadiense Steve Butler.

Koivula, de 36 años y nacido en Tampere, no combate hace más de un año y no está en el mejor momento de su carrera, ya que viene de perder tres de sus últimos cuatro combates, el último de ellos derrota por nocaut técnico en dos rounds con el británico Conor Benn, en Londres, el 21 de junio de 2019, por el título Continental welter AMB.

Manejado por Bob Arum, el veterano promotor parece predispuesto a enfrentarlo con Maravilla en un pleito que podría tener lugar en Japón, China o en los Estados Unidos. De hecho en el afiche promocional de la pelea ante Koivula es que la fecha también está escrita en japonés, lo que puede suponer un guiño frente a la posible pelea por el título.

Cabe recordar que al término del combate con José Miguel Fandiño, Maravilla se mostró emocionado y recordó los tiempos en los que no boxeaba. “Gracias por la oportunidad", dijo entonces. "A todos por estar aquí. No me olvido de todo lo que pasé, de todo lo malo por lo que pasé. Fueron momentos durísimos, pero salí adelante, me preparé, me entrené, estaba listo para hacer 10 asaltos pero por suerte Fandiño se cayó, los golpes al cuerpo le hicieron daño”, dijo. Luego agregó: “En dos años hice un trabajo brutal. Me recuperé de mis lesiones, invertí mucho dinero en mi recuperación. Mi objetivo es volver a ser campeón del mundo".

Maravilla, de 45 años, nacido en Quilmes y radicado en Madrid, ostenta un palmarés de 52 triunfos (29 ko), 3 contrastes y 2 empates. A raíz del avance de la pandemia que obligó a reformular los protocolos de algunas actividades en España, Martínez ya no está entrenando en el gimnasio de su entrenador Tinin Rodríguez ubicado en Vallecas y se mudó a otro lugar de la misma zona.