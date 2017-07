Marcasoli opacó a la Chipi y explotó el escándalo

Ángel de Brito, en su magazine Los ángeles de la mañana, no le esquivó a la polémica y aseguró que la Chipi no quería bailar con Marcasoli porque ella es amiga de Barbieri, Bal y Fernández. “La Chipi llamó a doscientas personas, me llamó hasta a mí para bailar, y se terminó quedando con vos. Estaba desesperada. Después llamó a Carmen para comentarle que ibas a bailar la salsa de a tres con ella”, le comentó el conductor a la mediática, quien reconoció que conocía algo de esa historia. “Me sentí expuesta, como segunda opción. Lo sentí en los ensayos. Soy muy intuitiva y me daba cuenta… Pero iba a trabajar y me importaba muy poco si tenía un problema conmigo”, concluyó la morocha.