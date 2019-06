“A los 21 años conocí a una persona en el colectivo, y me convocó para Miss Argentina. Llamaron a mi casa, me hicieron el entre todo muy lindo. Hasta empecé a practicar para participar”, relató la conductora.

“Me salvé de caer en manos de gente muy mala, me decían que iban a enseñarme a desfilar, me ponían libros en la cabeza y lamentablemente, en un momento, me daban un té con el que me drogaban”, reveló.

“Me decían vamos a relajar, y yo me quedaba totalmente dormida en una camilla. Sucedió varias veces. Una vez me desperté y tenía una persona arriba. Para una mujer es terrible aceptar que te violaron”, confesó llorando al aire.

Dijo que ella se fue de Intrusos (cuando era panelista) porque Luis Ventura habló mal de una mujer, haciendo referencia a cuando el presidente de APTRA contó en el año 2014 que le pidió a Fabiana Liuzzi, una mujer con quien tuvo una relación extramatrimonial, que se realice un aborto.

“Imagínense ustedes, cuando te pasa algo así no sabes cómo salir adelante. Pero con actitud, voluntad y ganas se puede”, aseguró.

“Fue terrible lo que me pasó, me lo hizo un ser humano, alguien de mi misma raza, tenía miedo porque cualquier otra persona podía hacerme lo mismo. Tenía miedo de la gente, subía a algún taxi o remis y tenía miedo”, expresó.

Dio que a los 21 años no pudo explicar nada. “Fue muy doloroso aceptar, aprender, fue difícil. Pasión fue una salvación, la cumbia me dio alegría y canciones bonitas, la gente me saluda cariñosamente. La movida tropical me ayudó a salir adelante”, sostuvo Marcela.

“Yo nací en uno de los mejores lugares de Buenos Aires, y todos me decían ‘qué haces en ese programa de cumbia, estás para más’. Mucha discriminación, eran lugares que no pegaban Por eso dejé Pasión a los diez años y vine a Intrusos”, explicó la conductora.

“Yo estoy segura de que me salvé de caer en la trata de personas. Cuando vi a Pampita hablar sobre el fallecimiento de su hija y dijo que hay un momento oscuro, o cuando vi la denuncia de Thelma Fardin, me sentí identificada”, sostuvo Marcela. Dijo que ahora, por suerte, estas cosas se pueden hablar y contar.