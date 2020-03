Marcelo Tinelli: cuarentena en casa

Marcela Tauro desde Intrusos mostró su indignación. “Es un comunicador, ¿está bien que viaje a Esquel? El gobierno está diciendo que no son vacaciones, que no se vayan… a mí me gustaría irme a la costa también”, se quejó la panelista al aire.

Además, las redes sociales estallaron en duras críticas contra el presidente de la Superliga.

Clarito: “La mejor manera de dejar la familia adentro es en Esquel”, explicó el conductor de Showmatch.

No son vacaciones

Ya instalado en la Patagonia, el conductor de Showmatch salió a explicar el motivo de su viaje en un momento tan complicado que le toca a vivir a todo el planeta.

“Me voy hacer el aislamiento a mi casa hasta que termine. Solo eso. Tener adolescentes en Buenos Aires no está bueno”, aseguró Tinelli, quien llegó al sur junto a Guillermina Valdés, su hijo Lorenzo, su hija Candelaria y dos de los hijos de su esposa.

El dueño de la productora Laflia aclaró que él no se está yendo de vacaciones, ya que consideró que estar en Esquel es lo mejor para su hijos. “La mejor manera de dejar a toda la familia adentro es en Esquel. Por eso el aislamiento lo haré allá con toda mi familia menos con Micaela, mi hija mayor”, dijo.

Por otro lado, el conductor -el lunes habló sobre el futuro del “Bailando”- reveló que desde hace varios años tiene domicilio en Chubut: “Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998. Nosotros vamos a hacer la cuarentena en Esquel y voy a cumplir con mis obligaciones laborales de manera home office desde acá”.

Por último, el Cabezón aclaró que siempre se pega una vuleta por el sur.

“Vengo cuatro veces al año y ahora estamos con la familia cumpliendo con el aislamiento y el confinamiento que dictó el Gobierno, y lo vamos a seguir haciendo desde acá. La verdad que cumplimos con los controles sanitarios como pide la provincia y no vamos a salir de casa”, explicó.

P20-F5-TV(SCE_ID=410822).jpg

No duda del “Bailando” y se hace en abril o mayo

Rodrigo Lussich puso en duda el inicio del “Bailando” 2020, que tendría su inicio para fines de abril, según lo anunció el mismo Marcelo Tinelli. “No sabe si vuelve o en qué condiciones. Porque se puso a pensar, ¿cómo arma el programa con los coach, los bailarines? es de mucho contacto”, comentó el panelista de Intrusos, teniendo en cuenta la situación que se vive por el coronavirus.

“Ya se descarta tribuna y tiene una complicación real. Tiene tema con los bailarines, la gente, hay mucho roce en ese lugar, cómo se preparan las parejas, los que los maquillan y los grupos en los gimnasios que alquilan, no está fácil”, agregó Lussich.

Luego el periodista se refirió al entorno del Cabezón. “Tinelli arma un micro clima a su alrededor. Tiene como ‘un ballet’ que le danza en torno a él. Lo aplauden, le dicen bravo, entre otras cosas. Sin eso ¿qué hace?”, sostuvo Lussich, a lo que Rial agregó, picante: “Sin eso se muere”.

Finalmente, el propio Marcelo sentenció en Twitter: “Todo el equipo de ShowMatch sigue trabajando, tomando todas las precauciones que nos exige la situación para volver a la tele en el mes de abril. Estamos con más fuerza y ganas que nunca”.

P20-F4-TV(SCE_ID=410821).jpg

P20-F3-TV(SCE_ID=410820).jpg

Una mansión a orillas del Trafipán

El conductor televisivo posee un campo de 1360 hectáreas en cercanías del cerro La Torta a orillas de la laguna Trafipán, a sólo 25 kilómetros de la ciudad. El casco principal de la lujosa mansión (ocupa 850 metros cuadrados) tiene cuatro habitaciones en suite, dos toilettes y se abastece de energía solar.

Por otro lado, cuenta con una capilla, una casa de huéspedes, una bodega y dos habitaciones más pequeñas. Toda la edificación posee losa radiante para resguardarse de las bajas temperaturas – llega a cuatro grados bajo cero-, hasta una pileta techada y climatizada con vista al lago.

Según un informe de Catastro de Chubut, la edificación es 40 veces más grande que la vivienda de la mayoría de los argentinos.