Marcelo Tinelli relató la dura pelea contra la bulimia de su hija Candelaria

"Es un tema que atraviesa nuestra familia desde hace mucho tiempo, muchos años, y que lo viene llevando muy bien. La amo con locura, siempre he estado cerca, desde muy chiquita con ella, con todos los problemas que ha tenido", comenzó el conductor, que es un famoso chef también .

Y agregó: “Ha tenido momentos mejores y otros peores porque es algo que va y viene muchas veces. Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada".

MARCELO-CANDE-TINELLI-2.png Cande sigue viviendo por momentos con su papá, Marcelo Tinelli.

“Pero cuando uno le está diciendo cómo está, que está flaca o peguntan qué le pasó en la cara eso puede molestar, joder y herir mucho a las personas que por ahí van llevando un tema tan difícil como la bulimia o la anorexia. Me parece que es importante respetar al otro como es. En otro momento le hubiera dicho que no se exponga así pero lo hizo muy bien", remató quien aseguró que su hija no le consultó antes de la publicación.

Refiriéndose a su hija, a quien apoda Rubí y con quien convive gran parte del tiempo, Tinelli invitó a la reflexión desde sus palabras: “Hay que aprender y escuchar a este tipo de personas. Por ahí hay comentarios que se fomentan en las redes que algunos le afectan y otros no. Pero hablando y hablando hay que saber que no se ayuda”, cerró.

Por estas horas, Marcelo Tinelli se encuentra de lleno abocado a lo que será su vuelta a la televisión con el Bailando y por la pantalla de América: el programa ya confirmó a sus cuatro jurados, que no distarán mucho de lo que se vio en Canal 13.

Después de mucho insistir, el Cabezón logró que Angel de Brito se anime a trabajar con él además de seguir con LAM. El cuarteto lo completarán Marcelo Polino, Moria Casán y Pampita, quien ya avisó que se irá varias veces de vacaciones. ¡La que se viene!