Marcelo Tinelli salió a bancar a Flor Peña y cruzó a Escudero

Buenos Aires. Aún no comenzó el “Bailando 2018” y ya tiene su primer cruce. Silvina Escudero no anduvo con muchas vueltas y le apuntó a Florencia Peña, quien este año será parte del jurado. La actual panelista en Los especialistas del show opinó que la actriz desconoce las técnicas de baile y que “sólo está en el jurado por tener vínculo familiar con Marcelo Tinelli”. Si bien Peña aún no contestó los dichos de la morocha, el conductor salió a bancarla por Twitter: “Que dura @silvinaescudero! Está convocada porque es una gran figura y por sus conocimientos del baile y del show. #Bailando2018”.