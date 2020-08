¿Marcelo Tinelli será abuelo? El sugestivo posteo de su hijo

“Cuando sentimos las primeras patadas de nuestro bebé y te emocionaste en mi hombro”, escribió el hijo de Paula Robles junto a la postal.

Aunque la publicación podría interpretarse como una broma, ya que la que tenía la mano sobre el vientre era ella, muchos especularon con que la pareja podría estar esperando su primer hijo juntos.

francisco tinelli (1).jpg

Si bien ninguno de los dos confirmó la noticia, Martina compartió la historia de Francisco en su propio Instagram y comentó: "Esta foto me hizo reír".

Cabe recordar que en noviembre pasado Marcelo manifestó su deseo de tener un nieto en Los Ángeles de la Mañana. "Quiero ser abuelo, estaría feliz, orgulloso y me muero de amor por ser abuelo. Ahora, vos me lo decías antes de tenerlo a Lorenzo, y yo te decía, 'no'. Lorenzo me puso en lugar donde hoy digo que sí", manifestó en alusión a su hijo menor, fruto de su relación con Guillermina Valdés, de quien se separó hayce unas semanas.

francisco tinelli martina villa (1).jpg

"Hablo con gente que sabe, siente y percibe que muy pronto voy a ser abuelo, así que voy a creer en eso", agregó en esa oportunidad.