Marchi: "Todo sigue igual, no hubo propuesta y no hay fútbol"

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, ratificó hoy la medida de fuerza de los jugadores para no reiniciar el torneo de Primera División y el Ascenso, ya que el dinero todavía no se hizo efectivo y los dirigentes no hicieron una nueva propuesta.

"Está todo igual, no hubo ninguna nueva propuesta, la medida se mantiene y no hay fútbol. Faltan 260 millones de pesos para pagar los sueldos", explicó Marchi, tras retirarse de una reunión con la cúpula dirigencial que lleva las riendas de AFA, encabezada por Daniel Angelici (Boca), Hugo Moyano (Independiente), Víctor Blanco (Racing) y Claudio "Chiqui" Tapia (Barracas Central), entre otros.

"La dirigencia aprieta, por eso dice que van a jugar con los juveniles. Nosotros lo que estamos exigiendo es que necesitamos que se le pague a los futbolistas, serán los dirigentes los que nos tienen que dar las respuestas necesarias", indicó Marchi.

"En vez de sacar comunicados, la AFA debe controlar a los clubes. AFA no nos dice qué dinero tenemos a disposición", criticó el titular del gremio de los futbolistas, que a las 17:30 recibirá a los referentes de los principales equipos en la sede que conduce.

"La posición sigue estando en no iniciar el campeonato hasta no estén saldadas o a disposición el dinero en el Banco Nación", ratificó en declaraciones a la prensa.